«Амур» — «Динамо» Мн: форвард гостей Буйницкий получил «5+20» за удар ногой

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий не сумел доиграть до конца выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром».



В концовке второго периода 21-летний форвард получил «5+20» за удар соперника ногой.

Видео эпизода с дисциплинарным штрафом игрока можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В этом сезоне Буйницкий провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил четыре шайбы при показателе полезности «-3».



Минское «Динамо» по-прежнему располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 28 матчах. По ходу сезона руководство клуба отправило в отставку наставника Горди Дуайера и пригласило на его место Андрея Сидоренко.