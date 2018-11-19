Хет-трик А. Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Амур»

«Амур» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу подопечных Андрея Сидоренко.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Андрея Костицына в большинстве хозяева ответили точным броском Никиты Попугаева. На 31-й секунде второго периода Костицын оформил дубль, но минскую команду подвёл форвард Дмитрий Буйницкий, получивший дисциплинарный штраф в концовке игрового отрезка. Хозяева сумели воспользоваться пятиминутным удалением в стане соперника и сравняли счёт благодаря Кириллу Рассказову.

За 27 секунд до конца третьего периода Игорь Руденков вывел хозяев вперёд, но минчане восстановили паритет за 10 секунд до сирены усилиями Костицына, оформившего хет-трик. Овертайм не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.