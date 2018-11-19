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Хет-трик А. Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Амур»

Хет-трик А. Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Амур» встречался с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и закончилась со счётом 4:3 Б в пользу подопечных Андрея Сидоренко.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Андрея Костицына в большинстве хозяева ответили точным броском Никиты Попугаева. На 31-й секунде второго периода Костицын оформил дубль, но минскую команду подвёл форвард Дмитрий Буйницкий, получивший дисциплинарный штраф в концовке игрового отрезка. Хозяева сумели воспользоваться пятиминутным удалением в стане соперника и сравняли счёт благодаря Кириллу Рассказову.

За 27 секунд до конца третьего периода Игорь Руденков вывел хозяев вперёд, но минчане восстановили паритет за 10 секунд до сирены усилиями Костицына, оформившего хет-трик. Овертайм не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 4
1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Костицын (Хенкель, Костицын) – 02:59 (5x4), 1:1 – Попугаев (Дедунов, Корягин) – 08:29 (5x5), 1:2 – Костицын (Костицын) – 20:31 (5x5), 2:2 – Рассказов (Железков, Коларж) – 41:37 (5x5), 3:2 – Руденков (Зогорна) – 59:33 (5x5), 3:3 – Костицын (Уиркош, Костицын) – 59:50 (6x5), 3:4 – Ковыршин – 65:00 ( ПБ)
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