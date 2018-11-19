«Авангард» иронично отреагировал на скандальное интервью Тедди Пёрселла

«Авангард» в шуточной форме отреагировал на скандальное интервью бывшего нападающего команды Тедди Пёрселла, раскритиковавшего порядки в омском клубе.



Пресс-служба «ястребов» опубликовала подборку картинок, в которых расписала тяжёлые будни североамериканского хоккеиста.

Подборку можно посмотреть на официальной странице «Авангарда» в «Твиттере».

Пёрселл выступал за омский клуб в сезоне-2017/18. Он провёл 28 матчей в Континентальной хоккейной лиге, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-2». В среднем за игру канадец проводил на льду 16 минут 41 секунду.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав в 28 матчах регулярного чемпионата 42 очка.