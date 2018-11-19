Светлов: три из четырёх голов «Спартака» были забиты не без помощи «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после поражения в матче со «Спартаком» (2:4).



«Спартак» показал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Хоккей в исполнении «Адмирала» был неплохим. Ребята не сдавались, бились до конца. Мы показали характер, доказали, что можем играть, ликвидировав отставание в две шайбы. Впрочем, как это часто бывает с командой, её преследуют ляпсусы, без них, видимо, нельзя.

Не хочется обижать «Спартак», но три из его четырёх голов были забиты не без нашей помощи. Соперники высокого уровня наказывают «Адмирал» за индивидуальные ошибки. Впрочем, мы не сдаёмся и ищем пути выхода из кризиса. В команде нормальный микроклимат», — сказал Светлов на пресс-конференции после игры.