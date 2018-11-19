Борщевский: «Амур» ведёт работу по легионеру, ждём окончательного решения

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал результат домашнего матча с минским «Динамо» (3:4 Б).



«Очень тяжёлая для нас игра, приехали после выезда, первые два периода не смогли сыграть так, как хотели. Были ненужные удаления, одно соперник реализовал в самом начале игры. Радует, что не сдавались и продолжали играть — предпосылки к улучшению игры были уже во втором периоде. В третьем отрезке играли содержательно, создавали моменты, было пять минут в большинстве, но не смогли забить достаточное количество голов. У нас был разговор с командой, мы отмечали, что просто создавать моменты недостаточно, но в итоге вторую подряд игру проигрываем по буллитам.



Ушенины присели на лавку? Выходят больше те игроки, которые на данный момент сильнее. В прошлом матче они играли лучше и выходили больше других.



Позиция легионера? Работа ведётся, пока не могу дать конкретную информацию, нам нужно принять окончательное решение», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Сидоренко: «Динамо» Мн играло до конца, несмотря на дешёвое удаление на 5 минут