Салливан: «Питтсбург» делает всё, чтобы Мюррей вернул былую форму

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игровых проблемах голкипера Мэтта Мюррея. 24-летний Мюррей в 11 матчах текущего регулярного чемпионата одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 4,08 и отражая 87,7% бросков.



«Мы верим, что тренер вратарей Майк Бакли делает всё, чтобы Мюррей побыстрее вернул форму. Вратари проходят через такие периоды, это бывает. Мы, остальные тренеры, тоже постараемся помочь Мэтту вернуть уверенность», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.



Сам Мюррей также прокомментировал свою неудачную полосу: «Все делают ошибки, и я не исключение. Нужно верить в себя, делать выводы и двигаться дальше. В подобные моменты легко скатиться в негатив, но я предпочитаю надеяться на лучшее».

«Питтсбург» проиграл 8 из последних 9 матчей, это худший клуб на Востоке НХЛ