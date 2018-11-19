«Вашингтон» снова отправил Самсонова в АХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вернул голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб АХЛ, информирует официальнй сайт «столичных». Россиянин пока не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге.



Самсонов в нынешнем сезоне провёл восемь матчей за фарм-клуб «Херши Бэарз», одержав три победы и пропуская 3,73 гола в среднем за матч.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

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