«Северсталь» — «Сочи»: в состав гостей вернулись Акмальдинов и Капустин

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Куляш – Кулда, Бумагин – Коротков – Яшин;

Лекомцев (А) – Корнеев, Вовченко – Трубачёв (А) – Гераськин;

Макаров – Калашников, Монахов – Карлин – Захарчук;

Кудако – Хабаров, Рыбин (К) – Юньков – Щербина.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Воробьёв – Щитов (К), О’Делл (А) – Росен – Бочаров;

Йокипакка – Ю. Александров, Полунин – Томилин – Шмелев (А);

Рыков – Овитю, Алтыбармакян – Точицкий – Капустин;

Д. Александров, Беляев – Калетник – Акмальдинов, Старков.