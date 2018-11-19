Стали известны составы череповецкой «Северстали» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Куляш – Кулда, Бумагин – Коротков – Яшин;
Лекомцев (А) – Корнеев, Вовченко – Трубачёв (А) – Гераськин;
Макаров – Калашников, Монахов – Карлин – Захарчук;
Кудако – Хабаров, Рыбин (К) – Юньков – Щербина.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Воробьёв – Щитов (К), О’Делл (А) – Росен – Бочаров;
Йокипакка – Ю. Александров, Полунин – Томилин – Шмелев (А);
Рыков – Овитю, Алтыбармакян – Точицкий – Капустин;
Д. Александров, Беляев – Калетник – Акмальдинов, Старков.
«Северсталь» — «Сочи»: в состав гостей вернулись Акмальдинов и Капустин