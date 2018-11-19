Сидни Кросби вернулся к тренировкам в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принял участие в тренировке команды, информирует в своём «твиттере» журналист Джейсон Макки.



Напомним, центрфорвард «пингвинов» не выходил на лёд с 13 ноября после обнаруженного повреждения. Главный тренер подчеркнул, что у игрока нет сотрясения мозга.



В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он занимает третье место по результативности в команде, а также является вторым снайпером команды.



«Пингвины» проиграли восемь из последних девяти матчей и опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Салливана отстают от зоны плей-офф на пять очков. Ближайшие две игры клуб из Пенсильвании проведёт на своём льду — 19 ноября «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз», а через два дня сыграет с «Даллас Старз».