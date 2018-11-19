ЦСКА — «Слован»: Линден Вей не вошёл в заявку хозяев

Стали известны составы московского ЦСКА и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Шалунов — Григоренко;

Пашнин — Науменков, Скотт — Андронов — Хансен;

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Окулов, Ртищев.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Серсён — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;

Месарош — Шварны, Лишка — Сукель — Еглич;

Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Буц;

Бачик — Баранов, Грнка — Чипчура — Слобода.



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