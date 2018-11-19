Стали известны составы московского ЦСКА и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Шалунов — Григоренко;
Пашнин — Науменков, Скотт — Андронов — Хансен;
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Окулов, Ртищев.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Серсён — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;
Месарош — Шварны, Лишка — Сукель — Еглич;
Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Буц;
Бачик — Баранов, Грнка — Чипчура — Слобода.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
ЦСКА — «Слован»: Линден Вей не вошёл в заявку хозяев