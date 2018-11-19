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ЦСКА — «Слован»: Линден Вей не вошёл в заявку хозяев

ЦСКА — «Слован»: Линден Вей не вошёл в заявку хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 ноября, начало матча — в 19:30 мск.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Шалунов — Григоренко;
Пашнин — Науменков, Скотт — Андронов — Хансен;
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Чмыхов, Толчинский — Карнаухов — Окулов, Ртищев.

«Слован»:

Чилиак (Штепанек);
Серсён — Желина, Червены — Таффе — Ржепик;
Месарош — Шварны, Лишка — Сукель — Еглич;
Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Буц;
Бачик — Баранов, Грнка — Чипчура — Слобода.

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