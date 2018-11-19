Кузнецов и Оши могут пропустить матч с «Монреалем»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши, скорее всего, не сумеют принять участие во встрече с «Монреаль Канадиенс». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян, хоккеисты пропустили тренировку команды.



В тренировке принял участие голкипер Брэйден Холтби, но матч с «Монреалем» он начнёт на скамейке запасных.



Оши и Кузнецов получили травмы в игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Россиянин получил удар в голову от форварда «реактивщиков» Брэндона Танева, а американский хоккеист подвергся силовому приёму со стороны защитника Джоша Моррисси, который уложил соперника на лёд в стиле смешанных единоборств.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19