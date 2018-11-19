Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Игроки из России в тройку лучших не попали.



Лучшим хоккеистом недели стал нападающий команды «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, записавший в актив 8 (5+3) очков в трёх матчах.



Второй звездой признан голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, выигравший две встречи из трёх проведённых при коэффициенте надёжности 0,65.



Замкнул тройку лучших хоккеистов форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, отметившийся 6 (5+1) очками в трёх играх.



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