«Питтсбург» — «Баффало»: Кросби не сыграет в матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не сумеет принять участие во встрече с «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный «твиттер» команды.



Напомним, центрфорвард «пингвинов» не выходил на лёд с 13 ноября после обнаруженного повреждения. Сегодня хоккеист впервые тренировался с командой.



В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он занимает третье место по результативности в команде, а также является вторым снайпером команды.



«Пингвины» проиграли восемь матчей из последних девяти и опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Салливана отстают от зоны плей-офф на пять очков. Ближайшие две игры клуб из Пенсильвании проведёт на своём льду: 19 ноября «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз», а через два дня сыграет с «Даллас Старз».