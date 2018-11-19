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ЦСКА не оставил шансов «Словану», Михаил Григоренко набрал четыре очка

ЦСКА не оставил шансов «Словану», Михаил Григоренко набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом», продлив победную серию до десяти матчей. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Никитина.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Главными героями матча стали форварды ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Капризов трижды поразил ворота Марека Чильяка (две шайбы были заброшены в большинстве, одна — в равных составах). Григоренко принял участие во всех голевых комбинациях «армейской» команды, записав на свой счёт ассистентский покер. Матч на ноль провёл шведский голкипер хозяев Ларс Юханссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Капризов (Григоренко, Нестеров) – 16:09 (5x4), 2:0 – Скотт (Григоренко, Нестеров) – 25:05 (5x4), 3:0 – Капризов (Григоренко) – 39:23 (5x5), 4:0 – Капризов (Григоренко, Скотт) – 46:00 (5x4)

Команда Владимира Орсага потерпела пятое поражение в последних семи матчах.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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