ЦСКА не оставил шансов «Словану», Михаил Григоренко набрал четыре очка

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом», продлив победную серию до десяти матчей. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Никитина.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Главными героями матча стали форварды ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Капризов трижды поразил ворота Марека Чильяка (две шайбы были заброшены в большинстве, одна — в равных составах). Григоренко принял участие во всех голевых комбинациях «армейской» команды, записав на свой счёт ассистентский покер. Матч на ноль провёл шведский голкипер хозяев Ларс Юханссон.

Команда Владимира Орсага потерпела пятое поражение в последних семи матчах.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.