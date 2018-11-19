Капризов оформил хет-трик и вышел на четвёртое место в зачёте снайперов КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом», продлив победную серию до десяти матчей. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Никитина.

Зачёт лучших снайперов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Одним из главных героев матча стал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Он трижды поразил ворота Марека Чильяка (две шайбы были заброшены в большинстве, одна в равных составах). В этом сезоне на счету Кирилла 13 голов и 8 результативных передач в 27 матчах.

Видео третьей шайбы также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

21-летний форвард прервал безголевую серию, которая составляла пять игр. Теперь Кирилл занимает четвёртое место в зачёте лучших снайперов «регулярки» КХЛ. Первое место делят между собой Дэн Секстон, Сергей Широков и Миро Аалтонен.