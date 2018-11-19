ЦСКА выиграл 22 из 23 последних матчей

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом», продлив победную серию до десяти матчей. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Никитина.

Таким образом, подопечные Никитина потерпели только одно поражение в последних 23 матчах, уступив «Куньлунь Ред Стар» (3:4) 10 октября. «Армейцы» Москвы занимают первое место в Западной конференции, имея на своём счету 50 очков после 29 матчей.

Главными героями матча стали форварды ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Капризов трижды поразил ворота Марека Чильяка (две шайбы были заброшены в большинстве, одна в равных составах). Григоренко принял участие во всех голевых комбинациях «армейской» команды, записав на свой счёт ассистентский покер. Матч на ноль провёл шведский голкипер хозяев Ларс Юханссон.