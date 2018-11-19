Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

ЦСКА выиграл 22 из 23 последних матчей

ЦСКА выиграл 22 из 23 последних матчей
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом», продлив победную серию до десяти матчей. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Игоря Никитина.

Таким образом, подопечные Никитина потерпели только одно поражение в последних 23 матчах, уступив «Куньлунь Ред Стар» (3:4) 10 октября. «Армейцы» Москвы занимают первое место в Западной конференции, имея на своём счету 50 очков после 29 матчей.

Главными героями матча стали форварды ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Капризов трижды поразил ворота Марека Чильяка (две шайбы были заброшены в большинстве, одна в равных составах). Григоренко принял участие во всех голевых комбинациях «армейской» команды, записав на свой счёт ассистентский покер. Матч на ноль провёл шведский голкипер хозяев Ларс Юханссон.

ЦСКА не оставил шансов «Словану», Михаил Григоренко набрал четыре очка
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент