Злобин: в «Динамо» мне давали шанс на протяжении двух лет — я не воспользовался

Нападающий «Спартака» Антон Злобин прокомментировал переход в московский клуб.

«Три года я выступал за московское «Динамо», в составе клуба ВХЛ выиграл Кубок Братины. Потом на протяжении двух лет тренеры давали мне шанс, но я им не воспользовался. Принял решение, что пора что-то менять, поскольку не мог отличиться в составе команды, да и игровой практики было мало — постоянно находился в Высшей лиге. Поговорил с агентом, он сказал, что есть возможность перейти в «Спартак», родной клуб. Я, недолго думая, согласился.

С каким настроением перешёл в клуб? С желанием пробиться в основной состав. Хочется поиграть в КХЛ, заиграть в лиге на постоянной основе. Ну и, конечно, «Спартак» — мой родной клуб. Очень приятно возвратиться домой», — цитирует Злобина официальный сайт «Спартака».