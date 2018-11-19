Немировски: после удалений «Авангарда» надо было брать инициативу

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).

«Авангард» — с победой. Была битва, соперник очень хороший. В каких-то моментах не сыграли, как хотели. После удалений соперника надо было брать инициативу. Пропустили быстрые голы в третьем периоде. Хорошо, что бились до конца. Забили второй гол и чуть-чуть не сравняли счет в концовке. В общем, доволен игрой команды.

Соперник более чем в два раза перебросал «Торпедо»? Все знали, что «Авангард» много бросает. Нам было тяжело во втором периоде, мало бросали. Конечно, мы хотели бы больше бросать.

Скорость не была такой, как в других матчах. Но все равно играли на нормальных скоростях. Хотелось бы быстрее кататься и принимать решения. Все знают, что в Нижнем Новгороде лед тяжелый. Шайба перескакивает. Но что делать… Команды в равных условиях. Хотелось бы, конечно, чтобы лёд был лучше. В Балашихе был хороший лёд.



В эпизоде с первой пропущенной шайбой было тяжело. Давление на пятаке, игроки падали. Шайба отскочила прямо на клюшку соперника. В эпизоде с третьим голом это была ошибка игрока, который упал. «Торпедо» играло в таких сочетаниях, так как поменяли сочетания в прошлом матче и победили.

Смолин хорошо играет, оказывает давление, работает. Забил первый гол. Видно было, что голодный. Зарабатывал удаления. На выезд отправится такой же состав», — сказал Немировски