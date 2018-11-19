Хартли — о первом голе «Торпедо»: были шансы, что судьи увидят помеху вратарю

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Ожидали такую игру. Ожидали трудную борьбу. «Торпедо» здорово играет, это очень быстрая команда. Мы получили сегодня то, что ожидали.



Тренерский запрос в эпизоде с первым голом «Торпедо»? Проконсультировавшись с нашим видеотренером, было подозрение, что в этой ситуации можно увидеть либо помеху вратарю, либо забитый ногой гол или перчаткой. В общем, это можно сравнить с ситуацией, когда берут просмотр на офсайд. Но только тогда нужно быть уверенным на сто процентов — в случае неудачи будет удаление. А здесь были шансы, что судьи увидят что-то из вышеперечисленного. Но судьи сказали, что гол хороший.

Видео гола можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Первым вышла тройка Деарне, хотя было заявлено звено Стася. Мы всегда пытаемся угадать, какую тройку выпустит соперник, и в зависимости от этого решаем», — сказал Хартли.