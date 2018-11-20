«Флорида» до конца сезона отправит Мамина в ЦСКА

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Максим Мамин отправится в аренду в московский ЦСКА, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер. По его данным, российский форвард проведёт остаток сезона в московском клубе, чтобы получить игровую практику. Соглашение будет подписано сегодня, 20 ноября. Мамин выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мамин сыграл в 7 матчах, в которых результативными действиями не отметился. У Максима показатель полезности «-2» и 5 минут штрафа. Среднее игровое время – 7.20. Всего на его счету 33 игры в лиге, в которых он набрал 4 (3+1) балла.

«Флорида Пантерз» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.