Монреаль» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт второй период, 2:2). При счёте 1:1 на 15-й минуте отличился российский нападающий гостей Александр Овечкин, ему ассистировали Дмитрий Орлов и Том Уилсон.

Посмотреть видео гола Овечкина можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Для Александра это 14-я шайба в регулярном сезоне. В снайперской гонке он вышел на второе место, догнав Брэйдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз»). В 20 матчах форвард «Вашингтона» набрал 22 очка(14+8).

Ранее Александр вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. У Овечкина сейчас 1144 балла. Континентальный рекорд принадлежит чеху Яромиру Ягру — 1921 очко.