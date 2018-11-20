22 сейва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2.

После первого периода «жакеты» повели 2:0 – отличились Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Затем в каждом периоде канадцы провели по две результативные атаки. По голу на счету Тайлера Энниса и Джона Тавареса, дубль в активе Зака Хаймана.

Никита Зайцев сыграл 24 минуты и 49 секунд – самый высокий показатель в команде. Игорь Ожиганов провёл на льду 14.20. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. В активе Артемия Панарина результативная передача за 22.43.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю волевую победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Техасцы вышли вперёд в начале второго периода усилиями Тайлера Сегина. В середине игрового отрезка Джимми Веси восстановил равновесие, а на 45-й минуте Филип Хитил забросил победную шайбу.

Российский форвард «синерубашечников» Владислав Наместников заработал 2 минуты штрафа и нанёс 2 броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 17 секунд. Александр Радулов нанёс один бросок за 19.40 (3.22 – в большинстве). Валерий Ничушкин сыграл 12.51. Антон Худобин отразил 9 бросков из 10 за третий период.