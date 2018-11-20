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22 сейва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Торонто»

22 сейва Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2.

После первого периода «жакеты» повели 2:0 – отличились Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Затем в каждом периоде канадцы провели по две результативные атаки. По голу на счету Тайлера Энниса и Джона Тавареса, дубль в активе Зака Хаймана.

Никита Зайцев сыграл 24 минуты и 49 секунд – самый высокий показатель в команде. Игорь Ожиганов провёл на льду 14.20. Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. В активе Артемия Панарина результативная передача за 22.43.

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю волевую победу над «Даллас Старз» — 2:1.
Техасцы вышли вперёд в начале второго периода усилиями Тайлера Сегина. В середине игрового отрезка Джимми Веси восстановил равновесие, а на 45-й минуте Филип Хитил забросил победную шайбу.

Российский форвард «синерубашечников» Владислав Наместников заработал 2 минуты штрафа и нанёс 2 броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 17 секунд. Александр Радулов нанёс один бросок за 19.40 (3.22 – в большинстве). Валерий Ничушкин сыграл 12.51. Антон Худобин отразил 9 бросков из 10 за третий период.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2
0:2, 2:0, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Дюбуа) – 14:39 (5x5), 0:2 – Дюбуа (Аткинсон, Панарин) – 19:12 (5x5), 1:2 – Эннис (Готье, Хейнси) – 33:01 (5x5), 2:2 – Таварес (Марнер, Капанен) – 37:20 (5x5), 3:2 – Хайман (Рилли, Таварес) – 55:38 (5x5), 4:2 – Хайман (Марнер, Хейнси) – 58:59 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Сегин (Линделль, Спецца) – 22:17 (5x4), 1:1 – Веси (Стаал, Хауден) – 29:38 (5x5), 2:1 – Хитил (Смит) – 44:32 (5x5)
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