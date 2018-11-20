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«Баффало» победил «Питтсбург», отыгравшись с 1:4, у Малкина – 2 передачи

«Баффало» победил «Питтсбург», отыгравшись с 1:4, у Малкина – 2 передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» в овертайме одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» — 5:4. «Клинки» к 25-й минуте уступали 1:4, но в итоге сравняли счёт и победили.

В составе победителей голами отметились Тейдж Томпсон, Зак Богосян, Кейси Нельсон, Кейси Миттельштдат и Джейк Айкел. Первый номер драфта-2018 Расмус Далин заработал показатель полезности «-2», сыграв 22 минуты и 49 секунд.

В составе «Питтсбурга» отличились Дерик Брассар, Фил Кесселл, Джейк Гюнцель и Таннер Пирсон. Сидни Кросби участия во встрече не принимал. Евгений Малкин сделал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «-1». Он нанёс 4 броска за 21.05.

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение подряд, «пингвины» занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. «Баффало» (28 очков) одержал шестую победу подряд и занимает третье место.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 5
2:1, 2:2, 0:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Брассар (Хёрнквист) – 08:46 (5x5), 1:1 – Томпсон (Райнхарт, Ристолайнен) – 11:43 (5x5), 2:1 – Кессел (Пирсон, Малкин) – 16:15 (5x5), 3:1 – Гюнцель (Хёрнквист) – 21:24 (5x5), 4:1 – Пирсон (Джонсон, Малкин) – 25:00 (5x5), 4:2 – Богосян (Скиннер, Айкел) – 30:39 (5x5), 4:3 – Нельсон (Окпосо, Шири) – 38:12 (5x5), 4:4 – Миттельштадт (Окпосо, Богосян) – 51:12 (5x5), 4:5 – Айкел (Ристолайнен) – 60:45 (3x3)
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