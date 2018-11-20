Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2.



Гости открыли счёт на пятой минуте встречи усилиями Виктора Хедмана, но затем хозяева провели три результативные атаки – отличились Кайл Туррис, Филип Форсберг и Райан Джохансен. В третьем периоде Никита Кучеров сократил отставание в счёте.



В его активе показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за сыгранные 21.44. У Михаила Сергачёва «-1» за 18.11 Андрей Василевский не принимал участия во встрече из-за травмы.



В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 0:2. Голы на счету Мэтта Лаффа и Анже Копитара. Илья Ковальчук нанёс 4 броска, сыграв 12.47.