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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2.

Гости открыли счёт на пятой минуте встречи усилиями Виктора Хедмана, но затем хозяева провели три результативные атаки – отличились Кайл Туррис, Филип Форсберг и Райан Джохансен. В третьем периоде Никита Кучеров сократил отставание в счёте.

В его активе показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за сыгранные 21.44. У Михаила Сергачёва «-1» за 18.11 Андрей Василевский не принимал участия во встрече из-за травмы.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» дома уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 0:2. Голы на счету Мэтта Лаффа и Анже Копитара. Илья Ковальчук нанёс 4 броска, сыграв 12.47.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
1:1, 2:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Хедман (Пойнт, Чернак) – 05:10 (5x5), 1:1 – Туррис (Йернкрок, Экхольм) – 15:19 (5x4), 2:1 – Форсберг (Экхольм, Джохансен) – 26:43 (5x5), 3:1 – Джохансен (Смит, Йози) – 30:16 (5x5), 3:2 – Кучеров (Пойнт, Макдона) – 43:25 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Лафф (Кемпе, Хагелин) – 28:18 (5x5), 0:2 – Копитар (Браун, Даути) – 59:30 (en)
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