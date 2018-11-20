Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 7:5. Уже после первого периода гости вели со счётом 4:1.



В составе победителей отличились Трой Брауэр, Александр Барков, Джаред Макканн, Евгений Дадонов, Мишель Хэйли, Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. Четыре результативные передачи сделал Юхо Ламмико. На счету Дадонова также показатель полезности «-1», заработанный за 15 минут и 7 секунд, проведённых на льду.



У «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн, по голу на счету Дрейка Батерсона, Зака Смита и Брэди Ткачука.



В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома разгромил «Вегас Голден Найтс» — 7:2. По четыре очка в составе победителей набрали Джонни Годро (1+3) и Мэттью Ткачук (2+2).