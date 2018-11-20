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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Оттаву»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 7:5. Уже после первого периода гости вели со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Трой Брауэр, Александр Барков, Джаред Макканн, Евгений Дадонов, Мишель Хэйли, Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. Четыре результативные передачи сделал Юхо Ламмико. На счету Дадонова также показатель полезности «-1», заработанный за 15 минут и 7 секунд, проведённых на льду.

У «сенаторов» дубль оформил Мэтт Дюшейн, по голу на счету Дрейка Батерсона, Зака Смита и Брэди Ткачука.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» дома разгромил «Вегас Голден Найтс» — 7:2. По четыре очка в составе победителей набрали Джонни Годро (1+3) и Мэттью Ткачук (2+2).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 7
1:4, 2:2, 2:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Дюшейн (Ярош, Шабо) – 01:53 (5x5), 1:1 – Брауэр (Ламмикко) – 04:44 (5x5), 1:2 – Барков (Трочек, Яндл) – 06:35 (5x4), 1:3 – Макканн (Хант) – 11:03 (5x5), 1:4 – Дадонов (Барков, Экблад) – 19:59 (5x5), 2:4 – Дюшейн (Батерсон) – 21:32 (5x5), 3:4 – Батерсон (Дюшейн, Лажуа) – 24:39 (5x4), 3:5 – Хэйли (Ламмикко, Экблад) – 28:49 (5x5), 3:6 – Ватрано (Ламмикко) – 36:29 (4x4), 4:6 – Смит (Райан, Боровецки) – 46:35 (5x5), 5:6 – Ткачук (Стоун, Тирни) – 49:30 (5x5), 5:7 – Хоффман (Ламмикко, Юбердо) – 58:20 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2018, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
7 : 2
5:0, 2:0, 0:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Ткачук (Годро, Джордано) – 02:36 (5x4), 2:0 – Годро (Монахан, Линдхольм) – 06:49 (5x5), 3:0 – Монахан (Годро) – 10:59 (5x5), 4:0 – Броди (Ткачук, Джордано) – 13:52 (5x5), 5:0 – Монахан (Ткачук, Годро) – 16:57 (5x4), 6:0 – Ткачук (Баклунд) – 20:24 (5x5), 7:0 – Беннетт (Райан, Хэнифин) – 24:22 (5x4), 7:1 – Холден (Ривз, Карлссон) – 40:47 (5x5), 7:2 – Пачоретти (Смит, Маршессо) – 45:14 (5x5)
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