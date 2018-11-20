Два эффектных сейва Прайса после бросков Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

Одной из главных дуэлью матча стало противостояние капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и вратаря «Монреаля» Кэри Прайса. Российский форвард дважды сумел пробить канадского голкипера, однако и Прайс не остался в долгу, лишив Овечкина хет-трика. Сейвы 31-летнего голкипера получились очень эффектными, особенно второй из них за несколько секунд до конца основного времени матча.

Видео можно посмотреть в твиттере NBC Sports Capitals.

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Овечкин оформил дубль, а также заработал показатель полезности «+1», он 5 раз бросил в створ ворот, проведя на льду 21 минуту и 53 секунды. Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, сыграв 23.40. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.



