«Сент-Луис» отправил в отставку Майка Йео

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» отправил в отставку главного тренера команды Майка Йео, информирует официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Крейг Берубе.

Такое решение было принято после сегодняшнего поражения «музыкантов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (0:2). Бывшие подопечные Йео потерпели второе сухое поражение подряд. Ранее они не смогли ни разу поразить ворота «Сан-Хосе Шаркс» (0:4). В последних шести матчах «блюзмены» потерпели четыре неудачи.

«Сент-Луис» занимает 14-е место в Западной конференции, имея в своём активе 17 очков после 19 матчей (семь побед при 12 поражениях).

Это уже третья отставка по ходу нынешнего чемпионата. Ранее должностей лишились Джон Стивенс («Лос-Анджелес Кингз») и Джоэль Кенневилль («Чикаго Блэкхоукс»).