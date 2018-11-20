Артемий Панарин продлил безголевую серию до десяти матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет 10 матчей. Всего на этом отрезке он набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+1».

В матче с «Торонто» российский форвард провёл на льду 22 минуты 43 секунды и нанёс один бросок в створ ворота Фредерика Андерсена. При этом из последних 16 матчей Панарин не забивал в 15, за исключением игры с «Баффало Сэйбрз», в которой сделал дубль.

Напомним, что следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.