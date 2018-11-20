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Овечкин: болельщики аплодировали Прайсу, я сделал то же самое

Овечкин: болельщики аплодировали Прайсу, я сделал то же самое
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал сейв Кэри Прайса. В третьем периоде при счёте 4:4 капитан «столичных» имел хороший момент, чтобы забросить пятую шайбу своей команды, но бросок российского нападающего в девятку был остановлен голкипером «Канадиенс». Великолепному сейву голкипера аплодировал весь стадион «Белл-центр», и к зрителям присоединился сам Овечкин, поаплодировавший вратарю.

«Это был красивый сейв! Хороший момент, болельщики аплодировали вратарю. Я сделал то же самое. Считаю, что Кэри очень крепок духом. Ему не важно, пропустил он голы или нет, он играет одинаково. Любой сильный вратарь действует так же», — сказал Овечкин после матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

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