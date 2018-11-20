Ничушкин ни разу не смог забить после возвращения в НХЛ, он сыграл 16 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю волевую победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Российский нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин отыграл чуть меньше 13 минут (12.51), отметился лишь одним силовым приёмом, при этом продлив безголевую серию до 16 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 16 играх «регулярки» при среднем игровом времени в 12 минут 51 секунду и показателе полезности «+2.

23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в прошлом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов. Летом 2018 года хоккеист вернулся в НХЛ.