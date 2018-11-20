Патрик Лайне оформил свой второй хет-трик в этом сезоне НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

Главным героем матча стал финский форвард «Джетс» Патрик Лайне. Лайне оформил хет-трик, дважды переиграв Якоба Маркстрёма и ещё однажды поразив пустые ворота. Патрик во второй раз в этом сезоне забросил три шайбы в одном матче, но впервые это произошло в Северной Америке. Свой первый хет-трик в сезоне-2018/19 Лайне оформил у себя на родине в рамках NHL World Games.

В этом сезоне на счету Лайне 11 заброшенных шайб и три результативные передачи в 18 матчах «регулярки» при показателе полезности «-5», 12 штрафных минутах и среднем игровом времени 16.41.

Видео хет-трика также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.