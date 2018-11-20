Грин: тяжело хвалить кого-то после 3:6, но Голдобин был реально хорош

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас сегодня были шансы спастись при счёте 3:4. Якоб Маркстрём держал нас в игре, но мы трижды угодили в каркас. Понятное дело, что я расстроен поражением, но знаете, это мы играли против хорошей команды.

Голдобин? Думаю, что он вёл команду за собой. Мне тяжело хвалить кого-то после матча, который закончился поражением со счётом 3:6, но Голдобин был реально хорош. Мне понравилась его игра.

У нас много травм в этом сезоне? Я не буду думать на эту тему слишком долго. Что мы можем сделать с этим? Вы сталкиваетесь с проблемами и принимаете их как есть. Нет смысла сидеть и плакать о травмах. Это хорошая возможность для молодых игроков проявить себя», — цитирует Грина «твиттер» Sportsnet 650.