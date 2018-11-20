Лидер «Флориды» Винсент Трочек покинул лёд на носилках

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 7:5. Уже после первого периода гости вели со счётом 4:1.

Настроение команде Боба Бугнера омрачила тяжёлая травма Винсента Трочека. Лидер «пантер» в результате борьбы за шайбу с Райаном Дзингелом крайне неудачно приземлился на лёд и травмировал ногу. Трочек попытался подняться на самостоятельно, однако не смог. Американского форварда увезли со льда на носилках.

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В составе победителей отличились Трой Брауэр, Александр Барков, Джаред Макканн, Евгений Дадонов, Мишель Хэйли, Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. Четыре результативные передачи сделал Юхо Ламмико. На счету Дадонова также показатель полезности «-1», заработанный за 15 минут и 7 секунд, проведённых на льду.