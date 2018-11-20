Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки в их число не попали.

Главной звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, который в матче с «Ванкувер Кэнакс (6:3) стал автором хет-трика. Патрик во второй раз в этом сезоне забросил три шайбы в одном матче, но впервые это произошло в Северной Америке. Свой первый хет-трик в сезоне-2018/19 Лайне оформил у себя на родине в рамках NHL World Games.

Второй звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, забросивший две шайбы и сделавший две голевые передачи в игре с «Вегас Голден Найтс» (7:2).

Замкнул тройку лучших голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Питерсен, отразивший все 29 бросков во встрече с «Сент-Луис Блюз» (2:0).