Патрик Лайне вышел на второе место в истории НХЛ по хет-трикам до 21 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 6:3.

Главным героем матча стал финский форвард «Джетс» Патрик Лайне. Лайне оформил хет-трик, дважды переиграв Якоба Маркстрёма и ещё поразив пустые ворота. Патрик во второй раз в этом сезоне забросил три шайбы в одном матче, но впервые это произошло в Северной Америке.

Патрик вышел на второе место в истории НХЛ по хет-трикам до 21 года. 20-летний форвард в шестой раз за карьеру стал автором хет-трик, сравнявшись по этому показателю с Дэйлом Хаверчаком и Джимми Карсоном (среди игроков, кому не исполнился 21 год). Лайне обогнал Мариана Габорика, а рекорд в этой возрастной категории принадлежит Уэйну Гретцки (12).