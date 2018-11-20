Джимми Веси пробил Бена Бишопа, падая на лёд спиной к воротам

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю волевую победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Настоящим украшением матча стала шайба восходящей звезды «синерубашечников» Джимми Веси. Американский форвард сумел пробить Бена Бишопа, падая на лёд спиной к воротам. Веси из крайне неудобного положения изловчился нанести бросок по воротам Бишопа и застал голкипера врасплох. По результативной передаче в свой актив записали ветеран «Рейнджерс» Марк Стаал и канадский новичок Бретт Хауден.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Бишоп получил по ходу второго периода травму и не смог продолжить встречу после перерыва. Его заменил Антон Худобин, который и пропустил решающую шайбу от Филипа Хитила.