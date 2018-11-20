Радулов съел банан во время матча с «Рейнджерс», находясь на скамейке команды

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю волевую победу над «Даллас Старз» — 2:1.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов во время матча с «Рейнджерс» съел банан, находясь на скамейке команды.

«Хорошо, это просто банан», — было написано в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Техасцы вышли вперёд в начале второго периода усилиями Тайлера Сегина. В середине игрового отрезка Джимми Веси восстановил равновесие, а на 45-й минуте Филип Хитил забросил победную шайбу.

Российский форвард «синерубашечников» Владислав Наместников заработал 2 минуты штрафа и нанёс 2 броска в створ ворот, проведя на льду 17 минут и 17 секунд. Александр Радулов нанёс один бросок за 19.40 (3.22 – в большинстве). Валерий Ничушкин сыграл 12.51. Антон Худобин отразил 9 бросков из 10 за третий период.