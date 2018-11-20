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«Питтсбург» — «Баффало» — 4:5 ОТ. Видеообзор яркого камбэка гостей

«Питтсбург» — «Баффало» — 4:5 ОТ. Видеообзор яркого камбэка гостей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» в овертайме одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» — 5:4. «Клинки» к 25-й минуте уступали 1:4, но в итоге сравняли счёт и победили.

В составе победителей голами отметились Тейдж Томпсон, Зак Богосян, Кейси Нельсон, Кейси Миттельштдат и Джейк Айкел. Первый номер драфта-2018 Расмус Далин заработал показатель полезности «-2», сыграв 22 минуты и 49 секунд.

В составе «Питтсбурга» отличились Дерик Брассар, Фил Кесселл, Джейк Гюнцель и Таннер Пирсон. Сидни Кросби участия во встрече не принимал. Евгений Малкин сделал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «-1». Он нанёс 4 броска за 21.05.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

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