Салливан — о 9 поражениях в 10 матчах: «Питтсбург» цепляется за всё, что можно

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ), которое стало для его команды девятым в последних 10 матчах.

«В нашей игре было много хорошего. Нам надо поработать над многими вещами в защите, но и хорошего было немало… Важен каждый матч, каждое очко. Мы стараемся цепляться за всё, что можем», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии поражений «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), однако затем потерпел четыре поражения — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4), с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4), с «Оттавой Сенаторз» (4:6) и сегодня в игре с «Баффало». Команда Салливана продолжает занимать последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф уже на пять очков.