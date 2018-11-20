Бриндамор: Ахо может стать одним из тех, кто набирает по 120 очков за сезон

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре финского нападающего «ураганов» Себастьяна Ахо.

«Я думаю, что он способен играть на уровень выше, потому что он еще учится, как надо действовать без шайбы. Он может стать одним из тех, кто набирает по 120 очков за сезон. Нам в команде нужен хоккеист, играющий в нападении и защите. Я не думаю, что мы будем обыгрывать соперников только за счет голов. Он ещё учится этому, и ему еще нужно время. Но у него есть воля к победе, и поэтому он особенный», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Ахо родился в финском городе Раума и был задрафтован «Каролиной» во втором раунде под 35-м номером в 2015 году. В прошлом сезоне Ахо был лучшим в «Харрикейнз» по заброшенным шайбам (29) и набранным очкам (65).