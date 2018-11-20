Скабелка: «Барыс» рассматривает кандидатуру Талгата Жайлауова

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о возможном возвращении в состав нападающего Талгата Жайлауова. Он выступает за усть-каменогорское «Торпедо» в ВХЛ.

«Сейчас мы рассматриваем кандидатуру Талгата Жайлауова. Он здесь был, у него были проблемы со здоровьем, сейчас он смог восстановиться, показывает неплохой хоккей, поэтому здесь в этом направлении работаем.



Вратарь Кудрявцев? Думаю, что на сегодняшний день нет. Там он играет, получает игровую практику, здесь ему это сложно будет сделать. На сегодняшний день два вратаря играют, Кудрявцев — мы следим за ним, смотрим, но пока нецелесообразно его сюда возвращать», — цитирует Скабелку Bestnews.kz.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 32-летний воспитанник усть-каменогорской школы хоккея сыграл за астанинский «Барыс» 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности "-2". В чемпионате Казахстана в составе «Номада» он провёл 3 игры в чемпионате Казахстана и отметился заброшенной шайбой.



Всего в Континентальной хоккейной лиге Жайлауов провёл 415 матчей, записав в свой актив 180 (75+105) баллов при показателе полезности "-8" и 176 минутах штрафного времени.