Валерий Зелепукин покинул пост генменеджера «Северстали»

Как стало известно «Чемпионату», Валерий Зелепукин покинул пост генерального менеджера «Северстали». Вместе с ним череповецкий клуб покидают помощник тренера Дмитрий Ерофеев и тренер по работе с вратарями Дмитрий Хомутов.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2018/19

12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.

На данный момент «Северсталь» занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков после 30 матчей (восемь побед при 22 поражениях). От зоны плей-офф подопечные Торгаева отстают на пять очков. «Северсталь» потерпела пять поражений в последних шести матчах.