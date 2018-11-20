Валерий Зелепукин покинул пост генменеджера «Северстали»

Как стало известно «Чемпионату», Валерий Зелепукин покинул пост генерального менеджера «Северстали». Вместе с ним череповецкий клуб покидают помощник тренера Дмитрий Ерофеев и тренер по работе с вратарями Дмитрий Хомутов.
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12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.
На данный момент «Северсталь» занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков после 30 матчей (восемь побед при 22 поражениях). От зоны плей-офф подопечные Торгаева отстают на пять очков. «Северсталь» потерпела пять поражений в последних шести матчах.
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