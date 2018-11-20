«Сибирь» — «Салават»: Шарль Бертран снова не попал в состав хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и «Салавата Юлаева». Игра состоится сегодня, 20 ноября, начало – в 15:30 мск.
В состав хозяев снова не попал французский нападающий Шарль Бертран.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Карон;
Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;
Лукин – Демидов, Ткаченко – Пешехонов – Шаров;
Наумов — Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Семёнов – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;
Арзамасцев – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;
Коледов – Гареев, Ткачёв – Кемппайнен – Майоров;
Елизаров, Жарков – Кадейкин – Гиматов, Шэн.
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