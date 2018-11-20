«Сибирь» — «Салават»: Шарль Бертран снова не попал в состав хозяев

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Сибири» и «Салавата Юлаева». Игра состоится сегодня, 20 ноября, начало – в 15:30 мск.



В состав хозяев снова не попал французский нападающий Шарль Бертран.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Карон;

Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;

Лукин – Демидов, Ткаченко – Пешехонов – Шаров;

Наумов — Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов – Ларсен, Умарк – Основин – Кугрышев;

Арзамасцев – Сергеев, Хартикайнен – Хохряков – Бурдасов;

Коледов – Гареев, Ткачёв – Кемппайнен – Майоров;

Елизаров, Жарков – Кадейкин – Гиматов, Шэн.