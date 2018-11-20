«Северсталь» объявила об отставке Зелепукина и изменениях в тренерском штабе

Генеральный менеджер Валерий Зелепукин и тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов покидают «Северсталь», информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В тренерский штаб «Северстали» войдут Андрей Карпин, занимавший ранее должность тренера вратарей в команде «Алмаз», а также Евгений Михалкевич, возглавлявший «Металлург».

12 ноября руководство «Северстали» освободило от занимаемой должности главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.



На данный момент «Северсталь» занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 20 очков после 30 матчей (восемь побед при 22 поражениях). От зоны плей-офф подопечные Торгаева отстают на пять очков. «Северсталь» потерпела пять поражений в последних шести матчах.