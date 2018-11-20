Дамба: я хотел показать «Миннесоте», что мне можно платить больше

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба вспомнил о заключении нового контракта с клубом, а также объяснил, почему его броски стали чаще доходить до ворот в этом сезоне.

«Новый контракт? Во время переговоров я всё время хотел поторговаться. Хотел показать им, что мне можно платить больше.

Мои броски стали точнее? Тут надо говорить о сочетании нескольких моментов. Нападающие должны верить, что бросок защитника дойдёт до ворот, должны сбрасывать шайбу им на синюю линию и идти на ворота. Кажется, что всё просто. Но надо пробиться на пятачок и бороться там за шайбу

Образец защитника? Дрю Даути. У него нет слабых мест. Он хорош во всех аспектах. Я хочу играть на таком же уровне», — цитирует Дамбу официальный сайт НХЛ.