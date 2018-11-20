«Трактор» — «Ак Барс»: Марков и Зарипов вернулись в состав гостей

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало — в 17:00 мск.

В состав гостей вернулись защитник Андрей Марков и нападающий Данис Зарипов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Трактор»:



Сухачёв (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;

Никитин — Бородкин, Кравцов— Полыгалов — Глинкин;

Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Шаров — Ерофеев, Тридчиков.



«Ак Барс»



Подъяпольский (Гарипов);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Марков, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер.