«Трактор» — «Ак Барс»: Марков и Зарипов вернулись в состав гостей

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало — в 17:00 мск.
В состав гостей вернулись защитник Андрей Марков и нападающий Данис Зарипов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Трактор»:
Сухачёв (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;
Никитин — Бородкин, Кравцов— Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Шаров — Ерофеев, Тридчиков.
«Ак Барс»
Подъяпольский (Гарипов);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Марков, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.