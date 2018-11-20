Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Трактор» — «Ак Барс»: Марков и Зарипов вернулись в состав гостей

«Трактор» — «Ак Барс»: Марков и Зарипов вернулись в состав гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало — в 17:00 мск.

В состав гостей вернулись защитник Андрей Марков и нападающий Данис Зарипов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Трактор»:

Сухачёв (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;
Никитин — Бородкин, Кравцов— Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Шаров — Ерофеев, Тридчиков.

«Ак Барс»

Подъяпольский (Гарипов);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Марков, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.

Интриги дня КХЛ: «Сибирь» на кураже, но «Салават» ей не по зубам
«Нефтехимик» обыграет лидера сезона и ворвётся в зону плей-офф Востока.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент