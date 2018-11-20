«Автомобилист» — «Нефтехимик»: Коротаев и Мусин дебютируют в составе гостей

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Нефтехимика» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало — в 17:00 мск.

В составе гостей дебютируют вратарь Фёдор Коротаев и защитник Дамир Мусин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Автомобилист»:



Сохатский (Гросс);

Вишневский — Гуркин, Доус — Паре — Голышев;

Бодров — Василевский, Белоусов — Торченюк— Секстон;

Лямин — Егоршев, Крикунов — Кучерявенко— Миловзоров;

Мамкин, Литовченко— Грачёв— Рассейкин.

«Нефтехимик»:

Коротаев (Ежов);

Тимашов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Мусин— Брынцев, Падакин — Нестрашил — Галимов;

Шарипзянов — Волгин, Бикмуллин — Куликов — Шафигуллин;

Семёнов. Аркалов — Хайруллин— Здунов, Шарифьянов.