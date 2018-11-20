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«Автомобилист» — «Нефтехимик»: Коротаев и Мусин дебютируют в составе гостей

«Автомобилист» — «Нефтехимик»: Коротаев и Мусин дебютируют в составе гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Нефтехимика» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало — в 17:00 мск.

В составе гостей дебютируют вратарь Фёдор Коротаев и защитник Дамир Мусин.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Автомобилист»:

Сохатский (Гросс);
Вишневский — Гуркин, Доус — Паре — Голышев;
Бодров — Василевский, Белоусов — Торченюк— Секстон;
Лямин — Егоршев, Крикунов — Кучерявенко— Миловзоров;
Мамкин, Литовченко— Грачёв— Рассейкин.

«Нефтехимик»:

Коротаев (Ежов);
Тимашов — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Мусин— Брынцев, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Волгин, Бикмуллин — Куликов — Шафигуллин;
Семёнов. Аркалов — Хайруллин— Здунов, Шарифьянов.

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