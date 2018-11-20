Нападающий «Флориды» Максим Мамин будет играть за ЦСКА до конца сезона-2018/19

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Максим Мамин вернулся в ЦСКА, сообщает агентство Шуми Бабаева в своём «инстаграме».

«Спортивное агентство Шуми Бабаева приветствует Максима Мамина. Хоккеист сегодня официально вернулся в ХК ЦСКА, за который будет официально выступать до 30 апреля 2019 года», — сказано в заявлении.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Мамин сыграл в семи матчах, в которых результативными действиями не отметился. У Максима показатель полезности «-2» и 5 минут штрафа. Среднее игровое время – 7.20. Всего на его счету 33 игры в лиге, в которых он набрал 4 (3+1) балла.

«Флорида Пантерз» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.