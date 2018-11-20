Защитник «Ак Барса» Юдин выбыл из-за травмы как минимум до января

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин больше не сыграет в этом году в чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за травмы, сообщает интернет-издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.



Возвращение хоккеиста на лёд ожидается не раньше 11 января 2019 года.



Напомним, Юдин получил повреждение 17 ноября в матче с рижским «Динамо», который завершился победой «Ак Барса» по буллитам (2:1). После матча о травме сообщил главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.



В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл за «Ак Барс» 21 матч, в которых записал на свой счёт три результативные передачи.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19