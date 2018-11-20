И. Морозов: «Салават» много пасуется, но «Сибирь» перехватывала передачи

Защитник «Сибири» Илья Морозов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Неплохо сыграли, выстояли. Главное — на ноль, а одну заковыряли. «Салават Юлаев» больше пасуется, чем другие команды, игроки постоянно меняются местами, но сегодня бросков у них было маловато. Особенно опасных. Мы перехватывали их поперечные передачи.

Начиная с матча с «Динамо» стали активнее играть, ближе встречать. Надеюсь, дальше будет в том же духе. В перерыве потренировались, побежали ноги. Когда-то это должно было случиться», — сказал Морозов с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» продлила победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Уфы прервал серию побед из трёх игр.



В следующем матче «Сибирь» 26 ноября сыграет на выезде с «Амуром», а «Салават Юлаев» 25 ноября примет в родных стенах минское «Динамо».